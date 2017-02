Noseča Beyonce omrežila medmrežje

Ko je v sredo popoldne Beyonce na instagramu objavila novico, da je noseča in da pričakuje dvojčka, je medmrežje eksplodiralo. V nekaj urah je njena nosečniška fotografija dobila 7,8 milijona všečkov in 345.000 komentarjev, kar je absolutni rekord med rekordi. Razlog je bržkone to, da je bila novica popolno presenečenje. Še pred nekaj meseci se je namreč govorilo, da se z možem Jay Z-jem razhajata. Toda izkazalo se je, da je glasbenica še kako vešča v tem, da nadzoruje novice o sebi. Še posebno vešče oznanja svoje nosečnosti. Tokratno je oznanila s fotografijo v perilu, s poročnim pajčolanom, obkrožena s cvetjem. Ko je bila leta 2011 prvič noseča, je to objavila med nastopom na prireditvi MTV Video Music Awards. Januarja 2012 je nato rodila hčerko Blue Ivy Carter.