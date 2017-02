»Če se hočete izogniti kritiki, ne recite nič, ne delajte nič in bodite nič,« je v govoru na slovesnosti v ljubljanskem hotelu Union poudaril guvernerBanke Slovenija Boštjan Jazbec. Po njegovih besedah smo v zadnjem desetletju, odkar imamo v Sloveniji evro, dobili dragoceno lekcijo ne le v evrskem območju, ampak povsod v svetu. »To je krizo, ki nas je vse razgalila in postavila pred nove izzive. Naredili smo več kot nič, kar je očitno iz kritik, ki letijo na Banko Slovenije. Neprestano. Če si ne bi upali v zadnji finančni krizi ukrepati drugače, kot smo bili navajeni, ukrepati na nov način, z novimi, nestandardnimi ukrepi, ne bi dosegli, kar smo. Toka ne bi obrnili v pravo smer,« je izpostavil Jazbec. Kot guverner je ponosen na vse odločitve, ki so jih sprejeli v najbolj kritičnih trenutkih leta 2013.

»Ravnali smo prav in najbolje možno. Ponovno bi ravnal enako kljub vsem kritikam in diskreditacijam, ki postajajo stalnica. Kritike bodo enkrat utišala dejstva, ki so na mizi. Dejstva pa lahko razložimo le tistim, ki jih želijo slišati in razumeti, ostalim ne,« je še sklenil guverner.