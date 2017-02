Veselin Vujović je eden redkih, ki je v rokometu osvajal kolajne kot igralec in trener. Na nedavnem svetovnem prvenstvu v Franciji je na klopi slovenske reprezentance dosegel z bronastim odličjem svoj največji uspeh v funkcionarski vlogi, kar mu je na športnem trgu dvignilo ceno. Čeprav ima z Rokometno zvezo Slovenije (RZS) podpisano pogodbo do olimpijskega Tokia 2020, je takoj po sklepnem dejanju francoskega šampionata postal eden glavnih kandidatov za prevzem poklapane hrvaške vrste, v šali pa je dejal, da se za njegove usluge zanimajo tudi v bogatem arabskem svetu.

Hrvaški novinarji so Vujovića v nedeljo na zagrebškem letališču vprašali, ali bi sedel na vročo klop kockastih. »Če bi rekel, da me funkcija ne zanima, bi vam lagal. Resda imam veljavno pogodbo s slovensko zvezo, a če bi z vodstvom hrvaške organizacije prišlo do resnih pogovorov, bi o ponudbi razmislil,« je dejal Veselin Vujović in s tem povzročil nekaj negotovosti tudi v slovenski javnosti. Mediji v južni soseščini so hitro začeli favorizirati Vujovića, ki je v veliki spletni anketi Sportskih novosti med 90.000 glasovi zbral več kot tretjinsko podporo in tako postal prva izbira hrvaške javnosti, slovenska zveza pa še vedno trdno verjame v dolgoročno sodelovanje z zdajšnjim selektorjem. »Rokometna zveza Slovenije je že po olimpijskih igrah v Riu s selektorjem Vujovićem podaljšala pogodbo do naslednjih iger v Tokiu, saj so načrti in želje zveze skupaj s selektorjem v naslednjih letih zelo visoki. Z Vujovićem smo se med SP 2017 in tudi po njem pogovarjali o nadaljnjih akcijah, sestavi reprezentance in ostalih pomembnih zadevah za prihodnost slovenskega rokometa,« so sporočili iz RZS. Ne gre pozabiti, da njen predsednik Franjo Bobinac velja za velikega Vujovićevega podpornika, saj je Črnogorec užival njegovo zaupanje tudi po polomu na lanskem evropskem prvenstvu na Poljskem (14. mesto).

Medtem je na Hrvaškem močno odmevala Vujovićeva izjava za slovensko nacionalno televizijo, ko je dejal, da »so Hrvati v športu precej naduti in da za vse sosede mislijo, da so slabši od njih«. Hrvaški tisk je ostro kritiziral Vujovićevo oceno o njihovi športni mentaliteti, s katero je dregnil v ranjeno hrvaško dušo. V rokometnih krogih sicer prevladuje prepričanje, da skorajda ni možnosti, da bi Vujović sedel na vročo hrvaško klop, saj so si kockasti pred domačim evropskim prvenstvom 2018 za edini sprejemljivi cilj postavili osvojitev zlatega odličja. Ni si težko predstavljati, pod kako velikim pritiskom bo hrvaška reprezentanca na prihodnjem turnirju, kar pomeni, da bi Vujović ob prevzemu funkcije na Hrvaškem ogromno tvegal. Ob tem ne gre zanemariti niti dejstva, da je s kontroverznim alfo in omego hrvaškega rokometa Zoranom Gobcem ravno lani doživel grenko izkušnjo, ko je izgubil službo v zagrebškem klubu, s katerim se je pred tem dvakrat uvrstil v četrtfinale lige prvakov. Nedavno je bil Vujović tudi v kombinacijah za trenerja evropskega podprvaka Veszprema, a se bo trofejni madžarski klub očitno raje odločil za Ljubomirja Vranješa.

Dodajmo, da je v vrhu hrvaške rokometne zveze te dni precej napeto, saj je upravni odbor predvčerajšnjim soglasno odpustil ves strokovni kader članske reprezentance na čelu s selektorjem Željkom Babićem in nekdanjima zvezdnikoma Ivanom Balićem in Petrom Metličićem. Mediji poročajo, da je hrvaška zveza v finančni stiski, zato se poraja vprašanje, ali bi vodstvo organizacije uspelo zbrati dovolj denarja vsaj za povratek nepozabnega Lina Červarja na hrvaško klop. Červar je sicer trener skopskega Metalurga in selektor Makedonije, s Hrvaško pa je leta 2003 osvojil naslov svetovnega prvaka, leto dni kasneje pa se je v Atenah povzpel še na olimpijski vrh.