Polom proti Španiji je pomenil, da slovenska reprezentanca včeraj ni potovala z letalom iz bližnjega Luksemburga v Montpellier na tekmo z Brazilijo, ampak s superhitrim vlakom TGV v Pariz, kjer jo danes v dvorani Accorhotels Arena (nekdanji Bercy) čaka Rusija. Potovanje do francoske prestolnice, kjer so Slovenci sinoči opravili tudi prvi trening v dvorani z zmogljivostjo 15.700 gledalcev in v kateri bodo poleg dveh tekem osmine finala in ene četrtfinalne tudi boji za kolajne, zaradi španske lekcije ni minilo v prešernem vzdušju. Ne le zaradi bolečega poraza in izgube prvega mesta, ampak tudi zaradi dejstva, da je bilo minus deset proti Španiji najvišji poraz Slovenije, odkar na njeni selektorski klopi sedi Veselin Vujović.

Črnogorec se je po tekmi s Španijo v garderobi svojih varovancev zadržal dlje kot po prejšnjih, zato je tudi zamudil na začetek obvezne novinarske konference. Njegove besede po hudi zaušnici so spominjale na tiste, ki jih je govoril avgusta lani po visokem četrtfinalnem porazu proti Danski na OI v Riu. »Imamo mlado in dokaj neizkušeno ekipo, za katero nikoli ne morem vedeti, kako bo delovala in kako se bo odzvala na igrišču. Oboje se spreminja iz tekme v tekmo. Očitno je to naša realnost. Kaj naj jaz v reprezentanci storim s Henigmanom, Blagotinškom, Kodrinom in drugimi, ki niso vodilni igralci niti v svojih klubih?« je ocenil Veselin Vujović, ki je menda prvič v trenerski karieri izgubil proti Jordiju Riberi. Novopečeni selektor Španije je še na lanskih OI v Riu vodil Brazilijo, jutri pa se bo za vozovnico za četrtfinale boril prav proti reprezentanci svoje domovine.

Je potrebna pomoč psihologa? Vujović že nekaj časa razmišlja tudi o tem, da bi igralci verjetno potrebovali pomoč psihologa. »Vse je v glavah. A nisem dovolj pameten in nimam takšnih izkušenj, da bi znal reševati tovrstne težave. Toda težave niso igralske ali trenerske, ampak so psihološke. To je očitno sindrom, ki ga ima Slovenija. Mnogi ga že dolgo poznate, jaz pa sem ga začel spoznavati ob prevzemu selektorske funkcije in ga žal vedno bolj spoznavam,« se zaveda Vujović, ki je priznal, da si je v osmini finala bolj želel Brazilce kot Ruse. Selektor je še dodal, da je bilo proti Španiji videti, kot da je Slovenija le povprečna drugoligaška ekipa. »Takoj ko pride kakšna odločilna tekma, ki odloča o veliki stvari, poniknemo, ni nas nikjer. Res ne potrebujem ekipe, ki bo svetovna prvakinja na prijateljskih tekmah,« je bil kritičen Vujović, ki pa ga pred tekmo z Rusijo optimizem ni zapustil: »Pravo prvenstvo se začenja šele zdaj z izločilnimi boji. Prepričan sem, da bomo proti Rusom igrali precej bolje kot proti Špancem in da bomo tudi zmagali. Po uvrstitvi med osem najboljših na svetu pa bom lahko rekel, da smo izpolnili cilj.« Vujović je včeraj opravil še zadnjo možno zamenjavo v igralskem kadru. Namesto Davida Miklavčiča je v ekipi Jan Grebenc (Ribnica), ki je včeraj iz Slovenije naknadno prispel v Pariz in je tudi že treniral z reprezentanco. Med tistimi, ki so si najbolj želeli, da bi Slovenija tekmovanje nadaljevala v Montpellieru, je bil kapetan Vid Kavtičnik. V mestu in klubu na jugu Francije, kamor je prišel iz Kiela, si rokometni kruh služi že od leta 2009. »Proti Španiji je šlo vse narobe in to je bila naša najslabša predstava od petih v Metzu. A zaradi tega je nesmiselno delati paniko, čeprav moram priznati, da je po tako hudem porazu v reprezentanci in okoli nje dokaj nelagodno vzdušje. A moramo pozabiti na Španijo, se umiriti, spočiti, regenerirati, na treningih dvigniti raven igre in dokazati, da je bil dvoboj s Španci le slab dan,« poziva Vid Kavtičnik, ki je v skupinskem delu dosegel 18 zadetkov ob 69-odstotni strelski uspešnosti.