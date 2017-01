»Na polčasu tekme za tretje mesto z eno besedo nisem omenil taktike, svoje varovance sem bolj opozarjal na njihovo brezsrčno in medlo predstavo. Od njih sem zahteval pravi boj na igrišču in dostojno zastopanje dresa z državnim grbom na prsih, kajti po polfinalni tekmi utrujeni Hrvati so nas v prvi polovici tekme pošteno zasenčili in pretekli ter nam v prvem polčasu zabili kar 18 golov, kar je nedopustno,« je slab prvi polčas opisal Veselin Vujović.

Kot je priznal črnogorski rokometni strokovnjak, so v zmago začeli verjeti šele, ko so dosegli nekaj lahkih golov. »Hrvati so zavoljo našega pritiska postajali vse bolj živčni. Imeli smo tudi malce sreče, nekaj hrvaških strelov je zadelo okvir vrat, na površje je izplavala tudi njihova utrujenost po petkovi naporni polfinalni tekmi z Norvežani,« je dejal Vujović in pristavil, da je pred tekmo upal na tekmečevo utrujenost, ki pa je postala očitna šele v končnici tekme.

»V prelomnih trenutkih dvoboja sem vedel, da moji varovanci potrebujejo dodatno energijo. S skupnimi močmi, veliko vlogo pri tem je odigrala tudi naša klop z rezervnimi igralci, ki je soigralce v polju neprestano spodbujala, smo dobili veter v jadra. Dosegli smo nekaj lahkih golov, na vseh frontah igre nam je steklo, povrnila se je tudi naša vera v zmago. Na koncu smo naredili nekaj neverjetnega in izjemno sem zadovoljen. Kot igralec sem osvojil vse naslove, na reprezentančni sceni pa je to zame prva trenerska kolajna in upam, da tudi ne zadnja,« je zaključil Vujović.

Južni sosedi v šoku: Postali smo narod zgub Razumljivo je bilo precej večje razočaranje v rokometnem taboru naših južnih sosedov, ki niti po tekmi niso povsem razumeli, kako jim je uspelo v končnici zapraviti prednost kar osmih golov. »Ne vem, kaj se je zgodilo, sem v šoku. 40 minut smo igrali izvrstno, nato pa brez pojasnila obstali v napadu in prejeli nekaj lahkih golov,« je povedal hrvaški reprezentant Domagoj Duvnjak, njegov soigralec Marko Mamić pa je dodal: »Igrali smo dobro, nato pa nas je ujela utrujenost. Ne vem, kaj bi dejal. Dali smo vse od sebe. Priti v polfinale s to ekipo je uspeh, a na koncu nam je zmanjkalo tudi nekaj sreče.« Zaradi neuspeha je hrvaški selektor Željko Babić že namignil, da namerava zaradi četrtega mesta v Franciji zelo verjetno odstopiti, izredno kritičen pa je bil tudi predsednik Hrvaške rokometne zveze Tomislav Grahovac, ki ne izključuje možnosti po zamenjavi na trenerski klopi. Odhod selektorja zahtevajo tudi hrvaški mediji. »Postali smo nacija luzerjev,« so zapisali pri Index.hr in pripisali: »Tragičen poraz. Hrvaška je razpadla in ostala brez medalje, Slovenci slavijo senzacijo.« Nekdanji odlični hrvaški reprezentant Goran Šprem je v studiu televizije RTL sinoči menil: »Nismo več igrali, mislim, da nismo imeli treh pravih strelov v zadnjih 10 minutah. Ob polčasu smo si rekli – to je konec, tega ne moremo več izgubiti. Zmanjkal nam je en gol, da prelomimo tekmo. Ostal sem brez besed.« Še en nekdanji hrvaški reprezentant Mirza Džomba se je spraševal: »Šok. Danes se nam je vrnilo, kar smo dobili na Poljskem. To se nam je zgodilo danes. Izgubili smo brez izstreljenega naboja. Nihče ne razume, ne mi, ne igralci, ne selektor, ne javnost. Nismo padli v črno luknjo, ugasnili smo. Osem golov razlike - kdo je to zmožen izgubiti?« Kako sta dramatične zaključne minute in poraz hrvaških rokometašev doživljala hrvaška televizijska komentatorja, si lahko pogledate v spodnjem videu.