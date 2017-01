Po četrtfinalnem skalpu Katarcev se je Slovenija drugič uvrstila v polfinale SP in tretjič med najboljše štiri reprezentance na velikem tekmovanju. Ljubljana, Barcelona in Pariz so tri mesta, v katerih so Slovenci doslej igrali med elitnim kvartetom. Pod vodstvom selektorja Toneta Tislja so na domačem EP 2004 v Ljubljani klonili šele v finalu proti Nemčiji, na SP 2013 v Španiji, ko jih je vodil Boris Denić (v živo si je ogledal tekmo proti Katarju, saj je s svojim katarskim klubom Al Kijada na pripravah v Franciji), so izgubili tako polfinalno (Španija) kot tekmo za bron (Hrvaška) v Barceloni, pod vodstvom Veselina Vujovića pa so v četrtek v Parizu znova stopili na prag rokometnega raja.

»Dajte no, kakšna evforija. Saj nismo še nič dosegli, do kolajne pa je še daleč,« je po uspehu proti Katarju v svojem slogu dejal selektor Veselin Vujović. A nato je Črnogorec, ki ni želel komentirati čudnega vedenja katarskega selektorja Valera Rivere na novinarski konferenci po tekmi (Rivera je povedal le dva stavka, okaral nekaj novinarjev in zapustil prostor), spremenil retoriko: »Ponosen sem na svoje fante. Nova prihodnost se je začela, v Franciji pa smo pretrgali nekatere vezi s preteklostjo, kar je pomembna zadeva. Ne zanimajo nas nekatere minule zadeve, pa naj gre za tradicijo ali igralsko veličino. Ta mlada reprezentanca je potrebovala dokaz, da je zares na pravi poti.«

Vujović: Veljata samo dve pravili Vujović, eden dveh selektorjev na letošnjem SP, ki je že bil svetovni prvak kot igralec (drugi je Francoz Didier Dinart, prav tako tudi njegov pomočnik Guillaume Gille), je v šaljivem tonu opisal, kako delujejo stvari v slovenski reprezentanci: »Veljata dve pravili. Prvo je, da ima 'Vuja' vedno prav, drugo pa, da v primeru nestrinjanja z njim upoštevaš prvo pravilo. Tako ekipa najlažje in najboljše deluje.« Veselin je igro svojih fantov v šali poimenoval kar »veseli rokomet«, pred polfinalom s petkratnimi svetovnimi prvaki – začetek tekme so prireditelji včeraj popoldan preložili za 15 minut na 21. uro – pa pravi: »Bodite prepričani, da se bomo dobro pripravili nanje. Oni so pod pritiskom zmage in pričakovanj javnosti, majhna Slovenija pa jim je sposobna pokvariti načrt. Kako? Počakajte, boste videli na igrišču. Kar zadeva kolajno, si jo močno želim, saj že dolgo nisem osvojil nobene.« Zmago proti Katarju je najbolj čustveno doživljal vratar Matevž Skok, ki je uspeh posvetil svojemu sinu, ki je prav na dan tekme praznoval rojstni dan. »Sinu želim za rojstni dan prinesti kolajno iz Francije,« je s solznimi očmi razlagal Matevž Skok, ki dodaja, da je Francija na letošnjem SP večkrat pokazala, da je tudi ranljiva. Slovenija za kolajno potrebuje vsaj eno zmago na zadnjih dveh tekmah, toda krožni napadalec Vid Poteko, ki je v zadnjih dneh prebolel lažjo virozo, opozarja na previdnost: »Nimamo še razlogov za slavje, kajti kolajne še nimamo okoli vratu. Toda po odličnih predstavah so nam apetiti zrasli. Tudi proti favorizirani Franciji bomo šli na zmago. Nimamo česa izgubiti, lahko pa zelo veliko dobimo. Gostitelji ne blestijo, in če so imeli slab dan že Nemci, Španci in Danci, ga bodo mogoče tokrat imeli tudi Francozi. Potem je tudi proti verjetno najboljši rokometni ekipi vseh časov marsikaj mogoče.«