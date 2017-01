Hrvati so svoj 18. polfinale na velikih tekmovanjih (EP, SP,OI) odlično začeli in povedli s 4:1 in 6:3, a v drugi polovici prvega polčasa popustili in Norvežani so si priigrali dva zadetka naskoka (11:9). Dva zadetka razlike sta bila tudi največja prednost enih ali drugih v drugem delu. Na začetku zadnje minute je Sander Sagosen poskrbel za enajsto izenačenje (22:22), v zadnji sekundi pa je Željko Musa iztržil sedemmetrovko, vendar je Torbjorn Bergerud ustavil strel Zlatka Horvata in izsilil podaljšek. Ta je bil odločen dobro minuto pred koncem, ko je Kent Robin Tonnesen s sedemmetrovke zadel za nedosegljivo vodstvo Norvežanov s 27:25. Za Norveško sta največ zadetkov dosegla Bjarte Myrhol (6) in Kristian Bjornsen (5), vratar Bergerud je zbral 16 obramb, za Hrvate pa Zlatko Horvat (6) in Marko Mamić (5).

Na današnji tekmi razočaranih polfinalnih poražencev bodo imeli Slovenci pomembno prednost pred nasprotnikom, saj bodo imeli od zadnje tekme na razpolago skoraj 48 ur časa za počitek, regeneracijo in pripravo na tekmo, tekmeci pa po sinočnjem polfinalu manj kot 24. »Naredil bom vse, da prenesem svojo energijo, moč, razmišljanje, željo, motiv in vse drugo na moje fante in da osvojimo kolajno,« napoveduje Vujović. Črnogorca in njegove varovance na deveti tekmi na letošnjem SP po petih zmagah, enem remiju in dveh porazih čaka zadnje dejanje jubilejnega, 25. svetovnega prvenstva. »Za nas je danes začetek in konec SP. Če bi mi kdo ponudil, da grem na prvenstvo in odigram le eno tekmo, in to za bron, bi ponudbo seveda takoj sprejel. Prepričan sem, da se nekaterih stvari v igri in izven nje bolje zavedamo kot nekoč in da se čustveno ne izčrpavamo več tako zlahka. Fantje naj danes kljub pritisku uživajo v igri – to je edini recept za uspeh,« pravi Vujović. V svojem slogu dodaja: »Dal bi deset let svojega življenja, da bi lahko v igralski vlogi stopil na igrišče na tekmi za bron.«

Slovenski rokometaši so tudi drugi polfinalni nastop v zgodovini SP izgubili proti gostiteljici tekmovanja: v Španiji 2013 je bila domača reprezentanca boljša s 26:22, v Franciji 2017 pa z 31:25. Selektor Veselin Vujović je s polfinalnim porazom proti Francozom zamudil priložnost, da za Nemcem Heinerjem Brandom postane drugi v rokometni zgodovini, ki je postal svetovni prvak kot igralec in selektor: Brand je bil svetovni prvak kot igralec na Danskem leta 1978, kot selektor pa v Nemčiji 2007. »Z našo polfinalno predstavo v Parizu bi mogoče lahko premagali kakšnega drugega nasprotnika, nikakor pa ne Francozov v Franciji. V drugem polčasu nam nikakor ni uspelo ogroziti njihovega vodstva. Če bi se jim približali le na zadetek ali dva zaostanka, bi bili bolj živčni, tako pa so se ves čas počutili dokaj varne. Nikoli nismo uspeli pritisniti nanje tako, kot sem si želel in pričakoval. Žal je eno načrt pred tekmo, drugo pa potem izvedba na igrišču,« je ocenil selektor Veselin Vujović , namesto njega pa bo imel v jutrišnjem finalu priložnost ponoviti Brandov dosežek francoski selektorski dvojec Didier Dinart in Guillaume Gille, ki sta bila kot igralca prvaka na domačem SP 2001.

Slabi spomini na Barcelono

Krožni napadalec Matej Gaber je eden od šestih reprezentantov v sedanji garnituri (poleg Vida Kavtičnika, Marka Bezjaka, Jureta Dolenca, Gašperja Marguča in Boruta Mačkovška), ki so na SP 2013 na lastni koži občutili poraza v polfinalu proti Španiji in na tekmi za tretje mesto proti Hrvaški (26:31). In osvojitev »lesene kolajne«, kot pravijo neuradnemu »odličju« četrtouvrščene ekipe. »Niti pomisliti ne smemo, da bi se v Parizu razpletlo tako, kot se je pred štirimi leti v Barceloni, ko smo osvojili najbolj nehvaležno mesto – četrto. Na tekmi za bron sploh ni pomembno, kdo je nasprotnik. Če bomo mi pravi, smo sposobni premagati vsakogar. Pozabiti moramo na poraz proti Franciji in danes iti spet 'na glavo',« se zaveda Matej Gaber, s 301 minuto na igrišču na osmih tekmah tretji po minutaži v slovenski reprezentanci za Darkom Cingesarjem (387) in Matevžem Skokom (308).

Slabe spomine na obračun s Hrvaško januarja 2013 pred 9000 gledalci v dvorani Sant Jordi v prestolnici Katalonije ima tudi Vid Kavtičnik, čeprav je bil s štirimi zadetki najboljši strelec Slovenije. »Vidko« je skupaj s soigralci v četrtek v Parizu zapravil prvo zaključno žogico za kolajno, danes pa je priložnost za popravni izpit. »Proti Francozom smo odigrali dobro tekmo, a za morebitno zmago bi morali odlično. Prost dan več od tekmecev za bron bo za nas določena prednost, kajti oni bodo v dveh dneh igrali dve zelo težki tekmi. V glavah moramo imeti zgolj zmago, kajti danes moramo slaviti. Na naši zadnji tekmi na tem SP se bomo bomo skušali končno dokopati do kolajne, ki si jo vsi želimo in si jo tudi zaslužimo. Le s kolajno okoli vratu se bom srečen vrnil domov,« meni kapetan Vid Kavtičnik. Reprezentanca je imela trening in pripravo na morebitnega tekmeca nekoliko prirejena, saj do poznega večera ni vedela, s kom se bo pomerila za svetovni bron.