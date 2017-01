Slovenija ima na svetovnem rokometnem prvenstvu srečo: v polfinalu bo proti nam igrala le polovica klana Karabatić, največjega aduta francoske reprezentance. Mlajši Luka Karabatić si je v tekmi z Japonsko poškodoval gleženj in zapustil prvenstvo. Zato pa se še kako lahko bojimo njegovega starejšega brata Nikole Karabatića, ki velja za najboljšega rokometaša na svetu. Nikola Karabatić je v Franciji tako velika zvezda, da o njem pišejo vsi najpomembnejši mediji, zanimajo pa se za vsako podrobnost njegovega življenja.

In to je še kako zanimivo. Rodil se je v Nišu, materi Srbkinji in očetu Hrvatu. Oče Branko Karabatić je bil tudi rokometaš, ki je igral v niškem Železničarju, kjer je srečal svojo bodočo ženo Radmilo. Ko je bil Nikola star tri leta, so se preselili v Francijo, kjer je njegov oče postal rokometni trener. Jasno je bilo, da bosta oba brata zapisana rokometu, čeprav je Luka sprva treniral tenis. Opisujejo jih kot klan Karabatić, saj delujejo kot tesna družina. Od očetove smrti leta 2011 so še bolj povezani. Mama še vedno hodi na vse tekme sinov – posebno zdaj, ko oba igrata v Parizu. Celo tako so prepleteni, da so leta 2013, ko sta bila brata Karabatić osumljena nedovoljenih stav in sta eno noč preživela v zaporu, poleg njiju obtožili tudi njuni dekleti, ki sta med tem, ko sta brata igrala tekmo, vplačali stavi na zmago nasprotnikov, ki so res zmagali. Lukovo dekle, televizijsko voditeljico Jeny Priez so celo spoznali za krivo in ji prisodili kazen 10.000 evrov. A so se pritožili, tako da sodni postopek še ni končan. Priezova pa je še pred dobrim mesecem francoskim medijem dejala, da se počuti kot banditka.