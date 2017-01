Že decembra so bili akterji umetniške in kulturne scene Los Angelesa in New Yorka zaradi izvolitve Donalda Trumpa za predsednika močno vznemirjeni. Hitro so se aktivirali in se povezali, kar je bila tudi sicer ena od izstopajočih značilnosti vsesplošnega upora pod geslom »Not My President«. To izjavo je bilo mogoče videti tako na ulicah, postajah podzemne železnice, kolesih in avtomobilih kot na pročeljih in v izložbah trgovin, delavnic in umetnostnih organizacij.

Številni projekti, razstave in pogovori so se dotikali vprašanja, kaj je mogoče pričakovati in kako se pripraviti na »slabe čase«. Poleg newyorških skladov in organizacij Pioneers Works, Interference Archive, Clocktower Radio, Artists Space itn. je bila še posebej aktivna organizacija za dokumentarni film in umetnost Union Docs, kjer je bil predstavljen tudi program slovenskega videa iz arhiva Postaja DIVA/SCCA-Ljubljana. Tam redno prirejajo projekcije in diskusije o civilni nepokorščini in vlogi umetnosti v boju proti različnim oblikam družbene podrejenosti in neenakosti, občinstvo pa je presenetljivo aktivno. Po projekciji dokumentarcev, ki so prikazovali pretekla aktivistična gibanja, so skupaj z avtorji ugotavljali, da je podpiranje, ščitenje in zaznavanje civilnega upora ena glavnih nalog dokumentarcev, ki včasih za več let sicer obležijo v ilegali, vendar ohranjajo zgodovinski spomin in so potem na voljo poznejšim rodovom. Ti se lahko iz njih učijo in načrtujejo svoj angažma v družbenih in političnih situacijah, zlasti tistih, ki se napovedujejo kot neugodne in ogrožajoče za pridobljene pravice, svobodo in enakost.

Potem ko različne poteze za drugačen volilni izid niso bile uspešne, so ZDA minuli teden tik pred inavguracijo novega predsednika zajele različne akcije, od tako imenovanih Anti-Trump in Anti-inauguration do DisruptJ20. V okviru akta neposlušnosti J20 Art Strike se je na pobudo umetnikov, kustosov in kritikov aktivirala tudi umetnostna scena. Med podpisniki so bila tudi zveneča imena, denimo Walid Raad, Yvonne Rainer, Cindy Sherman, Andrea Fraser, Joan Jonas, Hans Haacke, Barbara Kruger, Anton Vidokle, Dara Birnbaum, Oliver Ressler, Charles Atlas, Benjamin Buchloh in Lucy Lippard. V izjavi so zapisali, da je umetnostni protest ena od mogočih taktik boja proti normalizaciji trumpizma – toksične mešanice nadvlade belcev, mizoginije, ksenofobije, militarizma in oligarhičnega vladanja. Številnim umetnikom, nevladnim organizacijam in javnim prostorom (public spaces) so se pri protestnih akcijah pridružili tudi galerije in nekaj večjih muzejev, na primer Whitney, Queens, Brooklyn, Rubin in New Museum, medtem ko se na primer Metropolitanski muzej in MOMA kot prislovično apolitični instituciji ter muzej Guggenheim niso oglasili.