»Testno izvedbo novega turističnega paketa za starejšo generacijo na območju Kamnika, ki smo ga poimenovali 'Seniorji 55+: Koktajl za dušo in telo', je skupina italijanskih seniorjev, ki ga je prva preizkusila, pospremila z najboljšimi ocenami. Navdušile so jih lepote in ponudba naših krajev,« je povedala mag. Vesna Erhart iz zadruge Jarina, kjer so pripravili prvi tak slovenski turistični paket.

Paket je nastal v sklopu evropskega projekta Sort, ki ga pripravljajo v sedmih državah, poleg Slovenije tudi v Grčiji, Italiji, na Hrvaškem, v Bolgariji, Romuniji in na Madžarskem. Vsi so pripravili 10-dnevni turistični program, katerega skrajšano 6-dnevno različico so nedavno testirali po štirje seniorji iz partnerskih držav. »Naši so testirali madžarski program in bili prav tako navdušeni kot Italijani z našim,« je povedala Vesna Erhart in dodala, da so naši seniorji Madžare navduševali s harmoniko in petjem ter naučili otroke iz vrtca zapeti nekaj naših pesmic, otroci pa so jih naučili nekaj njihovih plesov. S starejšimi so se zbližali zlasti na delavnicah oblikovanja glinenih izdelkov.

Prostovoljstvo in vključitev gostov v različne prostovoljne aktivnosti sta pomemben del projekta Sort, ki naj bi starejšo generacijo spodbujal k potovanju in spoznavanju drugih dežel ter lokalnega prebivalstva in njihovih navad.

Kmalu še drugi kraji »Vsaka država je izpeljala pilotni projekt na izbrani lokaciji, v Sloveniji v Kamniku,« je povedala Erhartova in dodala, da bodo v tem letu model prenesli tudi v druge kraje. Pričakujejo, da jim bo občina pomagala tudi pri komercialni izvedbi programa, ki pa ga še niso finančno ovrednotili. Načrt, kako in kdaj bodo to izvedli, bo delovna skupina pripravila do konca tega meseca. Kamniški paket je zasnovala petčlanska delovna skupina strokovnjakov s področja turizma, športa, psihologije, geomantike in ekonomije. Program izhaja iz kulturnih, naravnih in etnografskih značilnosti kamniškega območja ter potreb starejših oseb. Sestavljajo ga trije deli, in sicer fizične aktivnosti, kultura ter hrana za dušo, zaradi česar so ga poimenovali Seniorji 55+: Koktajl za dušo in telo. Testni udeleženci so večino časa uživali v Termah Snovik, zadnjo noč pa preživeli v lesenih hišicah v Eko resortu pod Veliko planino, kjer so se okrepčali s pastirskim zajtrkom. Vsak dan so začeli z jutranjo telovadbo – pozdrav soncu, čez dan so imeli vodno telovadbo, zvečer pa so se z baklami odpravili do izvira termalne vode in podobno. »Pokazali smo jim znamenitosti Kamnika in v okviru projekta Okusi Kamnika tudi lokalno kulinariko, na močnih kamniških energijskih točkah pa smo ponudili še hrano za dušo. Popeljali smo jih v Zdravilni gaj Tunjice in sotesko Predaselj v Kamniški Bistrici. V prostovoljskem delu programa pa so gostje s kamniškimi srednješolci v KUD Hiša keramike, zakaj pa ne majolka oblikovali glino. Zadnji večer so v Popotniški kavarni 55+ preživeli s študenti italijanskega jezika oziroma študenti, ki ta jezik govorijo, iz Društva Lipa Domžale. Ti so jim predstavili tudi pomen naših univerz za tretje življenjsko obdobje,« je druženje opisala Vesna Erhart.