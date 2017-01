Pomagajmo beguncem v Srbiji

Pred manj kot letom dni sem se s podobnim apelom za pomoč beguncem v Makedoniji že obrnila na oba predsednika, pa se žal ni zgodilo nič. Kljub temu ju danes ponovno pozivam, da pokažeta, da jima za te obupane, lačne in prezeble begunce v Srbiji ni čisto vseeno! Hkrati apeliram tudi na vodstvo Rdečega križa, Karitasa, Altre in druge humanitarne organizacije, da kar se da hitro organizirajo zbiranje hrane, odej, toplih oblačil in obutve ter da nas o zbirnih mestih obvestijo v javnih medijih. Vsak dan je pomemben, da ne bo za nekatere od njih pomoč prišla prepozno.