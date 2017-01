Leta 1906 zgrajen železni most čez Savo in Krko je bil za tisti čas nedvomno izjemen tehnični dosežek. A stoletni zob časa je naredil svoje. Podrobni pregled lansko jesen je pokazal, da je konstrukcija povsem zarjavela. Brežiški župan Ivan Molan tako v prihodnjih dveh letih napoveduje obnovo najprej dobrih 114 metrov dolgega, povsem dotrajanega mostu čez Savo in nato še mostu čez Krko, dolgega 66,4 metra, ki je v nekoliko boljšem stanju. Most je sicer občina zaradi varnosti za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprla že jeseni.

»Star železni most je eden od simbolov občine, pomemben pa je tudi s prometnega vidika, saj gre čez njega enosmerni promet. Žal je v izredno slabem stanju. Najprej smo menili, da bo potrebno zgolj peskanje in barvanje. Toda stroka je pri podrobnem pregledu ugotovila, da je nosilna konstrukcija zlasti mostu čez Savo povsem zarjavela in ogroža njegovo trdnost in nosilnost,« pojasnjuje Molan, ki bo občinskemu svetu predlagal, da bi obnovo mostu uvrstili med prednostne projekte občine v letih 2017 in 2018.

»Želimo si, da bi nam uspelo most obnoviti v prihodnjih dveh letih. Toda gre za zelo veliko denarja, ki ga še imamo, in za zahtevno sanacijo, saj bo treba most nekako privzdigniti in zamenjati celotno konstrukcijo. Izvajalcev za takšne posege pa tudi ni veliko.« Vrednost celotne obnove ocenjujejo na 1,2 milijona evrov, od tega naj bi okrog 850.000 evrov šlo za obnovo mostu čez Savo. Po Molanovih besedah naj bi postopek javnega naročanja izvedli spomladi.