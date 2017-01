Si želite iz svoje miniaturne kuhinje narediti kar največ? Preverite naslednje ideje za shranjevanje, kuhanje in sedenje ter izvedite, kako jih lahko, čeprav ste mislili, da so primerne zgolj za velike kuhinje, vključite v svoj prostor.

Delovna površina Eden izmed največjih izzivov pri oblikovanju majhne kuhinje je pridobiti dovolj prostora za delovno površino, kjer pripravljamo hrano. Odlična rešitev je izvlečni pult. Izdelovalci kuhinj s svojimi modeli nagovarjajo tudi lastnike majhnih kuhinjskih prostorov in jim ponujajo omarice, iz katerih se dodatni pult izvleče na vodilih, ali pa je mogoče na tak način »raztegniti« tudi glavni delovni pult.

Omarice do stropa Če verjamete ali ne, je tudi v majhni kuhinji dovolj prostora za shranjevanje, in sicer tako, da izkoristite vertikalni prostor. Visoke kuhinjske omarice naj segajo vse do stropa, pod njih pa umestite še eno vrsto nižjih. V spodnjih hranite pripomočke, ki jih potrebujete vsak dan, v zgornjih, ki so brez pručke nekoliko težje dostopne, pa druge, manjkrat uporabljene stvari.

Police Kadar nimate dovolj omaric, dodajte na zid police vse do stropa, na katere spravljate posodje ali kuhinjske pripomočke. Uporabite lahko tudi prostor okoli vrat in nad njimi. Police naj bodo v nevtralnih barvah, da kuhinja ni videti natrpana, če pa želite, so lahko tudi v živahnejših tonih za popestritev prostora.

Shramba V majhnih kuhinjah žal ni dovolj prostora za nadvse priročno shrambo za spravljanje živil, morda pa jo le lahko kam stisnete. Če je v prostoru zidna niša, jo izkoristite tako, da vam mizar izdela visoko omarico po meri. Takšne ozke omarice z izvlečnimi elementi pa najdete tudi med elementi standardnih modelov kuhinj.

Jedilni kotiček Čeprav je vaša kuhinja majhna, to ne pomeni, da v njej ne morete urediti jedilnega kotička. V kot postavite okroglo mizico, ki je idealna za majhne prostore, saj robovi ne odvzemajo dragocenega prostora, poleg tega se vanje ne zaletavate. Če tudi za mizico ni dovolj prostora, poiščite rešitev v pultu za obedovanje. To je lahko širša polica ob prosti steni, ob katero postavite barske stole, ali pa k delovnemu pultu dodajte enako široko polico, ki jo celo lahko zložite, in k njej dva stola.

Dvojno korito Naredite prostor za večje pomivalno korito tako, da izkoristite prostor v kotu, kjer se stikata levi in desni del delovne površine. Sem lahko umestite večje enojno korito ali pa celo nekoliko manjše dvojno. Tako boste sprostili kar nekaj dragocenega prostora na omejenem delovnem pultu.

Mikrovalovna pečica Če ne želite omejene delovne površine obremeniti z majhnimi kuhinjskimi aparati, uporabite prostor pod njim. Tako lahko mikrovalovno pečico vgradite v spodnjo kuhinjsko omarico, ki vam jo ustrezno priredi mizar. Imeli boste dovolj prostora za pripravo hrane na pultu in še mikrovalovko za hitro segrevanje in odtajevanje pri roki.