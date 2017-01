Predlog spremembe zakona o tujcih, s katerim bi Slovenija lahko zaprla meje pred migranti in begunci, je potrdila vlada. Po dostopnih informacijah naj bi ga državni zbor obravnaval že na seji konec januarja, in sicer po nujnem postopku. Na sestanku koalicije je zakon dobil podporo, na seji vlade pa ga kot edini ni podprl pravosodni minister Goran Klemenčič.

V parlamentu utegne predlog zakona – tudi zaradi trenutne obremenjenosti politikov z nevarnostjo terorizma v Evropi in neposrednega povezovanja teroristov z begunsko potjo - dobiti široko podporo. A povsem gladko ne bo šlo. Poleg Klemenčiča, ki je do predloga, da bi slovenska policija zgolj na podlagi hitre ocene in brez uradnega postopka prosilce za azil vračala čez mejo, zadržan, namreč zakonu v sedanji obliki nasprotuje tudi predsednik parlamenta Milan Brglez. V novoletnem intervjuju za Dnevnik je napovedal, da bo storil vse, da bo na koncu zakon skladen z ustavo. Ta beguncem – ker tako vsem državam na svetu narekujejo mednarodne konvencije – daje pravico prositi za azil. To pravico je mogoče suspendirati zgolj v res izrednih primerih, če bi bila denimo Slovenija v vojni, pa še tedaj nekatere begunske pravice ostanejo. Po naših informacijah naj bi imel Brglez v mislih nekaj dopolnil, ki naj bi jih po potrebi vnesli v predlog zakona. A naši pogovori s pravniki, ki poznajo pravne okoliščine predloga, kažejo, da bo zakon težko popravljati, saj že v osnovi ni skladen z omenjenimi pravnimi normami.

Sedemnajst nevladnih organizacij, med njimi Rdeči križ, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Amnesty International Slovenije, PIC, Mirovni inštitut, je v javnem pismu opozorilo predsednika republike, predsednika vlade, predsednika parlamenta in ministre, da je predlog v nasprotju z ustavo, mednarodnim pravom in pravom EU. Pristojna ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je zakon sicer predstavila kot nujen ukrep za zagotavljanje varnosti Slovenije, če bi se ponovile masovne migracije čez naše ozemlje. Dejala je, da povečanega števila prošenj za azil slovenski sistem ne bi prenesel, a konkretnih številk ni navedla, saj da je dejavnikov, ki jih je treba pretehtati, preveč za vnaprejšnjo oceno. Po njenem mnenju in po mnenju koalicijskih partnerjev pa zakon pravno ni sporen. Skladnost z ustavo lahko dokončno presoja zgolj ustavno sodišče, je poudarila.

Policija izgone že izvajala

Več poznavalcev, tudi iz vladnih krogov, nam je dejalo, da se utegnejo dileme končati na ustavnem sodišču. Vendar bo ustavna presoja – če bo zakon v parlamentu sprejet – odvisna od tega, ali jo bo zahtevala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Iz njenega urada so sporočili le, da uradnega predloga še niso dobili (četudi jim ga je ministrstvo za notranje zadeve obljubilo). »Na načelni ravni lahko rečemo, da bi moral biti zakon skladen z mednarodnimi standardi varovanja pravic beguncev, ukrepi organov pa bi morali biti dorečeni tako, da do kršenja pravic ljudi ne bo prihajalo. Če se bo to dogajalo, bo varuh ukrepal skladno s svojimi pristojnostmi,« so sporočili. »Glede morebitne vložitve zahteve za oceno ustavnosti zakona pa velja, da mora biti zakon najprej sploh sprejet,« so dodali.

V zakonu so sicer predlagane nekatere varovalke pred samovoljo oblasti: zapiranje meje mora najprej na podlagi kompleksnih ocen situacije »na terenu« predlagati MNZ, nato ga mora potrditi vlada in na koncu še dve tretjini vseh poslancev, torej toliko, kolikor je potrebnih za spremembo ustave. Poleg tega policija na meji ne bi smela zavrniti prošenj za azil mladoletnikov brez spremstva staršev, tistih, ki so v smrtni nevarnosti, in tistih, ki bi jim v državi, iz katere prihajajo, grozilo mučenje oziroma nečloveško ravnanje. Vendar je slovenska policija kolektivna zavračanja prosilcev za azil, ki so potem rezultirala tudi v nehumani obravnavi na Hrvaškem in verižnem vračanju v Srbijo (to je po mednarodnem pravu najstrožje prepovedano), lani pozimi na Dobovi »poskusno«, na manjših skupinah, že izvajala, četudi je bilo skupno število prošenj za azil izredno majhno. Izkazalo se je, da je kršenje mednarodnega begunskega prava – vsaj v manjši meri – mogoče izvajati brez posledic za državo. O tem smo obširno poročali v Dnevniku, a je policija naše navedbe zanikala. Videti pa je, da želi MNZ z zakonom o tujcih takšne kolektivne izgone poslej (vsaj navidezno) »legalizirati«.