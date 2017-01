Cristiano Ronaldo igralec leta 2016 po izboru Fife

Portugalec Cristiano Ronaldo je danes v Zürichu naslovu najboljšega po dolgoletnem izboru revije France Football, kjer je prejel zlato žogo, dodal še naslov najboljšega po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Igralec madridskega Reala je ob tem v izboru ugnal Francoza Antoina Greizmanna in dolgoletnega konkurenta Argentinca Lionela Messija. »Najboljše leto moje kariere je za menoj, ta nagrada to potrjuje, da sem igral dobro. Nisem dvomil, leto 2016 je bilo zame res uspešno. Hvala vsem, ki so glasovali zame,« je na podelitvi dejal Ronaldo.