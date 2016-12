Ljubljanski župan Zoran Janković je junija nad aktiviste, umetnike in druge uporabnike Roga sredi noči poslal bagre, in sicer z nalogo, da začnejo napovedano rušenje stare tovarne koles, da bi jo preobrazili v novi Center Rog. A uporabniki, ki že vrsto let soustvarjajo kulturni in socialni program v Rogu, so odločeni, da območja tovarne ne bodo zapustili. (Foto: Maja Marko)