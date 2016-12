Nizka brezposelnost, cene nafte in višji realni razpoložljivi dohodek so vplivali na dobro potrošniško razpoloženje, ki se nadaljuje tudi po božiču. Zmagovalec v nakupovalni mrzlici je vsekakor Amazon, za katerim je najboljša praznična sezona doslej. Prek svojega naročniškega programa Premium so dostavili več kot milijardo izdelkov, rekordno število naročil pa je bilo za njihov miniaturni pametni zvočnik echo dot, ki so ga zelo hitro razprodali in ga kljub trudu niso imeli dovolj na zalogi. Prodaja zvočnikov echo z glasovno pomočnico Alexo naj bi po besedah družbe lansko presegla za devetkrat, čeprav natančnih številk niso razkrili. Tudi v splošnem so bili izdelki echo in echo dot letos najbolj prodajani izdelki na Amazonu. Novica je opogumila tudi vlagatelje, ki so v torek tečaj delnice Amazona dvignili za 1,4 odstotka, na dobrih 771 dolarjev. Podobno pozitivni so glede prihodnosti družbe tudi analitiki pri informacijskem sistemu Bloomberg, saj jih več kot 89 odstotkov meni, da je delnica dobra nakupna priložnost, dvanajstmesečno ciljno ceno pa postavljajo na slabih 950 dolarjev.

Prihodki od prodaje Amazona so v letu 2015 znašali 98 milijard evrov. Za primerjavo je prodaja Skupine Mercator v preteklem letu dosegla 2,6 milijarde evrov. Amazon napoveduje, da naj bi bila prodaja v letu 2016 kar 28 odstotkov večja kot v letu 2015, dobiček pa kar 281 odstotkov večji kot v preteklem letu. Kljub tem dobrim rezultatom leta 2016 se je vrednost delnice Amazona letos zvišala le za 13 odstotkov, medtem ko se je v letu 2015 več kot podvojila. Najverjetneje je razloge iskati v sicer visokih kazalcih vrednotenja, saj delnica trenutno kotira pri kazalcu dobička na delnico (P/E) 176.