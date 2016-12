Evropa je dobila novega najbolj iskanega človeka. Podobno kot so po lanskih terorističnih napadih v Parizu po vsej Evropi iskali Francoza belgijskega rodu Salaha Abdeslama, je po ponedeljkovem napadu s tovornjakom na božični sejem v Berlinu najbolj iskana oseba na stari celini postal Tunizijec, 24-letni Anis Amri. V tovornjaku so namreč našli denarnico z njegovim dokumentom, na vratih tovornjaka pa tudi njegove prstne odtise, sodeč po novih podatkih nemških medijev.

Tako je danska policija na podlagi mednarodne tiralice za Amrijem včeraj že preiskala trajekt in pristanišče Grenaa, ker je dobila namig, da so opazili moškega, podobnega Amriju. Našli ga niso. Če bi bil namig pravilen, bi informator lahko dobil do 100.000 evrov, kolikor so jih obljubili nemški organi. Amrija, ki je osumljen, da je s tovornjakom ubil dvanajst ljudi, ko je zapeljal v množico na sejmu, iščejo tudi v Nemčiji. Opravili so najmanj tri preiskave v Dortmundu in v begunskem centru v Emmerichu. Tudi brez uspeha, pa čeprav policija očitno že ima zajetno kartoteko o Tunizijcu, saj se je izkazalo, da je bil pod nadzorom in da se najbrž ni ukvarjal z nedolžnimi stvarmi.

Štiri leta zapora so ga čisto spremenila Amri še pred petimi leti niti od daleč ni spominjal na radikaliziranega mladeniča, sodeč po navedbah njegovih bratov, ki živita v Tuniziji. Povedala sta, da je doma, v Al Vaslatiji v severnem delu Tunizije, pil in ni nikoli molil z družino. Kmalu po začetku arabske pomladi leta 2011 se je odločil oditi v Evropo po begunski poti čez Sredozemsko morje. Italijanske oblasti pravijo, da so ga verjetno rešili iz morja in je končal na otoku Lampedusa. Ker se je zlagal, da je mladoleten, so ga premestili v šolanje v Catanio, kjer pa je za štiri leta končal za zapahi zaradi groženj, tatvine in poskusa požiga hiše. Brata sta prepričana, da se je radikaliziral prav v zaporih v Catanii in Palermu, saj naj bi leta 2015 iz njih prišel čisto spremenjen. Niso ga deportirali, le rekli so mu, naj odide. In je odšel: v Nemčijo…

Na črnem seznamu Američanov V Nemčiji je prosil za azil, a ga ni dobil, deportirati pa ga niso mogli, ker ni imel dokumentov in ga Tunizija ni hotela sprejeti. Nemška policija ga je začela spremljati, ker naj bi načrtoval rop, da bi imel denar za nakup avtomatskega orožja, pišejo nemški mediji. Iskal naj bi sodelavce za teroristični napad, a policija ga je septembra nehala opazovati, ker ni bilo dovolj dokazov. Oblastem naj bi bilo znano, da je na spletu iskal podatke o eksplozivu, nevaren pa se je zdel tudi Američanom, saj so ga uvrstili na seznam oseb, ki ne smejo leteti v ZDA, je poročal New York Times. Nanj so postali posebej pozorni tudi zato, ker se je približal krogom skrajnega salafističnega pridigarja, 32-letnega Ahmeda Abdelaziza Abdulaha. Ta naj bi bil eden ključnih mož mudžahidske mreže v Nemčiji in je rekrutiral osebe za Islamsko državo. Znan je bil tudi kot Vala, aretirali pa so ga prejšnji mesec, skupaj s Turkom, Nemcem, Iračanom, Kameruncem in nemškim državljanom srbskega rodu, ki ga mediji navajajo kot 36-letnega Bobana Simeonovića. S slednjim naj bi se Amri pogosteje družil, Spiegel pa je dobil podatke, da se je salafistični celici ponujal za samomorilskega napadalca. A mnogo vprašanj še čaka odgovore, med drugim tudi, kje naj bi se Amri naučil voziti tovornjak.