V Nemčiji so danes začeli razkrivati ozadje ponedeljkovih dogodkov, ko je še neidentificirani storilec nekaj po 20. uri zvečer s tovornim vozilom zapeljal med množico na božičnem sejmu v bližini berlinskega živalskega vrta in do smrti povozil enajst ljudi, še 49 pa jih ranil, od teh petnajst huje. 24 poškodovanih so medtem odpustili iz bolnišnic. Tovorno vozilo je storilec po do zdaj znanih informacijah ukradel poljskemu vozniku, 37-letnemu Lukaszu U., in ga tudi ustrelil. Policija je ustreljenega našla na sovoznikovem sedežu v tovornem vozilu. Po navedbah Der Spiegla je bil enkrat ustreljen v glavo z malokalibrskim orožjem. Preiskovalci tragično dejanje obravnavajo kot teroristični napad, o čemer sklepajo zaradi podobnosti z julijskim napadom v francoski Nici in zaradi pomenljive izbire tarče. Tudi takrat je odgovornost prevzela Islamska država.

Berlinska policija je že kmalu po napadu s pomočjo informacij neke priče prijela domnevnega storilca, 23-letnega Naveda B. V Nemčijo je prišel pred letom dni po balkanski begunski poti in živel v največjem begunskem centru v Berlinu na nekdanjem letališču Tempelhof. Odgovornost za napad je zanikal, prav tako pri njem niso našli niti orožja, niti sledi boja s poljskim voznikom, niti sledi smodnika, ki jih sicer po strelu na storilcu pusti strelno orožje. Proti večeru ga je policija že izpustila na prostost.

Policija je zato Berlinčane pozvala, naj bodo previdni, saj bi storilec ali storilci še lahko bili na prostosti in celo oboroženi. Orožja namreč prav tako še niso našli. Jasno je le, da je storilec napad načrtoval, saj je tovorno vozilo ukradel in nato po ocenah policije v množico zapeljal namerno. A motiv za napad ostaja nejasen. Policija zaradi vseh teh dejstev ne izključuje možnosti, da bi utegnil slediti še kakšen napad.

Napad odprl razpravo o begunski politiki Merklove

Berlin je ovila žalost. Božični sejmi so ostali v znamenje sožalja zaprti, Berlinčani so v bližini tragičnega prizorišča polagali cvetje in prižigali sveče, a kazali podoben odnos do ponedeljkove tragedije, kot ga je bilo mogoče zaznati tudi po terorističnih napadih v Bruslju: žalost in pretresenost, a tudi kljubovalnost. Nemci vztrajajo, da se obiskom božičnih sejmov ne bodo odpovedali, pa čeprav so bili danes po poročanjih nemških medijev z več koncev države božični sejmi nekoliko slabše obiskani, ponekod pa so v tišini samevali tudi vrtiljaki za otroke. Ob 15. uri sta se z minuto molka na prizorišču tragedije žrtvam poklonila državni in berlinski politični vrh. Kanclerka Angela Merkel je, vidno pretresena, v kratki izjavi za javnost med drugim dejala, da bi bilo za vse še posebno težko, če bi se izkazalo, da je napad izpeljal prosilec za azil.

To je razprava, ki se ji v Nemčiji ne bo mogoče izogniti, če se bo res izkazalo, da je storilec v Nemčijo prišel kot begunec, in tega se očitno zelo dobro zaveda tudi kanclerka, ki bi ji takšne ugotovitve na pragu parlamentarnih volitev lahko odnesle mnogo podpore. Čeprav še ni jasno, kdo je storilec, so prva aretacija v ponedeljek zvečer in preiskava ter zaslišanja v begunskem centru na nekdanjem letališču Tempelhof že poskrbeli za razpravo v tej smeri. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AFD) je krivdo za berlinski napad že naprtila begunski politiki Merklove. Eden njenih članov je na twitterju celo zapisal, da je to kri na rokah Merklove, kar je poželo zgražanja z mnogih koncev. A tudi v CSU, sestrski stranki CDU Merklove, niso ostali tiho. Bavarski notranji minister Joachim Herrmann je dejal, da bodo morali načeti razpravo o tem, koliko je za teroristično ogroženost Nemčije kriva begunska politika kanclerke.