Okoli 3. ure ponoči se je policijska patrulja odzvala na klic in ob prihodu na železniško postajo v milanskem predmestju Sesto San Giovanni odkrila moškega. Ko sta ga policista prosila, naj pokaže dokumente, je segel v nahrbtnik in izvlekel pištolo. Enega policista je ustrelil in ga ranil v ramo. Policista sta odgovorila s strelnim orožjem in ga ubila, poroča časnik La Repubblica.

Po navedbah časnika je pred tem vzkliknil: »Alah je velik«. Opravili so že analizo prstnih odtisov, ki je pokazala, da gre za iskano osebo. V njegovem nahrbtniku so našli tudi vozovnico za vlak, na podlagi katere so sklepali, da je pripotoval iz Francije, še poroča La Repubblica.

Amri je bil v zadnjih dneh najbolj iskan človek v Evropi. Imel je sicer tesne stike z Italijo. Tja je namreč iz Tunizije pribežal že leta 2011. Zaradi raznih groženj in požiga je dobra tri leta preživel v različnih zaporih na Siciliji. Njegova brata menita, da ga je Islamska država radikalizirala ravno v času, ko je bil za zapahi, poročajo mediji.