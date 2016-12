Tragični dogodek, ko je na območju Šentjurja 14-letnemu fantu v rokah eksplodirala petarda, se je zgodil v domači hiši, so potrdili na Policijski upravi Celje. Za zdaj še ni uradno potrjeno, za kateri pirotehnični izdelek je šlo, verjetno pa je šlo za večji izdelek, kot je cobra ali mega oziroma kaj drugega, kar v nobenem primeru ni dovoljeno ne prodajati ne uporabljati. Kot smo poročali že včeraj, so v ljubljanskem kliničnem centru fantu morali amputirati obe roki pri zapestju, dobil je hude poškodbe glave, ogrožena sta sluh in vid. Eksplozija je bila v ponedeljek okoli 15. ure tako močna, da je poškodovala tudi del sobe. Policisti in kriminalisti še vedno zbirajo obvestila o izvoru usodne petarde, s ponesrečenim fantom še niso mogli govoriti.

Sejmišča, tržnice, ulice, postaje…

Celjski policisti so prav včeraj znova na terenu iskali preprodajalce prepovedanih petard, in sicer na priljubljenem celjskem »svinjskem sejmu«, kjer se prodaja marsikaj, tudi petarde. A tokrat tam preprodajalcev tovrstne robe ni bilo. »Hitro se je razširilo, da smo prisotni. Večina prodajalcev nima izdelkov s seboj, pač pa nagovarjajo kupce in jih potem odpeljejo na kraj, kjer sklenejo posel. V glavnem gre za petarde, ki so zelo slabe kakovosti, cena pa je nizka,« je razložil Boris Verdnik, inšpektor na PU Celje. Na prvi pogled torej ugoden nakup, a je ugodno prehitro lahko usodno. Roba in prodajalci po oceni policistov prihajajo z vzhodnega dela Štajerske, tam je teh izdelkov tudi največ, saj jih vozijo z Madžarskega in iz Romunije ter drugih vzhodnih držav.

»Tudi občane vsako leto opozarjamo, naj ne kupujejo pirotehničnih izdelkov od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah. Poškodbe so bile največkrat posledica uporabe na črnem trgu kupljenih izdelkov. Že ves december nadziramo tudi okolice srednjih šol ter avtobusne in železniške postaje,« je povedala Milena Trbulin in dodala nasvet, naj tisti, ki se uporabi pirotehnike ne morejo odreči, to vendarle kupujejo v trgovinah, ki imajo za prodajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.

Glede prodaje in uporabe pirotehnike obstaja cela vrsta zakonskih omejitev. Nekatere izdelke lahko kupujejo in uporabljajo le starejši, nekateri (predvsem petarde različnih oblik in moči) pa so v celoti prepovedane tako za prodajo kot za uporabo. Prepovedana je tudi lastna izdelava in predelava pirotehničnih izdelkov. Prodaja, posest in uporaba v nasprotju z omejitvami je prekršek, za katerega lahko policisti izrečejo od 400 do 1200 evrov kazni in kakopak izdelek zasežejo.