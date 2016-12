Pokanje petard in raket ob koncu leta je za večino psov precej travmatična izkušnja in le redki se ob tem nič ne vznemirijo. Odziv psov na pokanje je sicer povsem razumljiv, če vemo, kako občutljiv sluh imajo. Ocenjujejo, da psi slišijo štirikrat bolje kot ljudje, pri tem pa imajo tudi zelo gibljive uhlje, ki jih lahko natančno usmerijo k izvoru zvoka. Zato je glasno in nepredvidljivo pokanje zanje ne le zelo neprijetno, mnogim vzbuja tudi hud strah, ta pa spremeni njihovo vedenje.

Za pokanje niso vsi psi enako občutljivi. Brez posebnih težav ga prenašajo psi, ki so po naravi bolj mirni, ter psi, ki so jih lovci že kot mladičke privajali na pok puške in vonj po smodniku, ko se pri njih še ni pojavil strah. »Nekateri psi, ki so prestali že več pokanj ob koncu leta, lahko postanejo nemirni že ob prvih znakih, ki napovedujejo praznični čas (okrašeno mesto, domača smrečica, girlande, 'zimsko' dišeče sveče in podobno). Večina psov, ki se pokanja ustrašijo, pa najbolj trpi v času, ko je uporaba pirotehnike žal dovoljena,« je opozorila priznana kinologinja Karmen Zahariaš. Strah pred pokanjem ni povezan z velikostjo ali pasmo psov, lahko pa se prenaša z dedovanjem in se lahko tudi krepi iz leta v leto, še zlasti če ga psu ne pomagamo olajšati. »Poskrbimo, da bo prvi konec leta za mlade pse čim manj stresen, tako bomo morda preprečili ali pa vsaj omilili strah pred pokanjem v prihodnje.«

Psa utrudimo z dolgimi sprehodi

Polnočno pokanje na silvestrovo lahko predvidimo in se nanj pripravimo, težje pa je to, kadar nas zunaj presenetijo petarde. »V drugi polovici decembra peljimo psa na večerne sprehode v mirno okolje, pa čeprav moramo zato sesti v avto. Psa imejmo ves čas sprehoda na povodcu, a če nismo pozorni, se nam lahko kuža ob nenadnem poku v strahu vseeno iztrga iz rok in zbeži. Zato naj ima na ovratnici značko z našo telefonsko številko, da nas bo morebitni najditelj lahko poklical,« je svetovala sogovornica. »Najbolj zanesljivo se zadnjo noč leta pokanju izognemo v okolju, kjer lahko pričakujemo le malo ali sploh nič hrupa, še zlasti je to priporočljivo za pse, ki se pokanja zelo bojijo. A to možnost imajo le redki, v mestih pokanju skoraj ne moremo ubežati.« Že nekaj dni pred silvestrovim lahko psu pripravimo prostor, kjer se bo počutil varnega in bo tam lahko preživel najhujše trenutke. Če je vajen sobne kletke, jo lahko na debelo prekrijemo z odejami in jo tako nekoliko zvočno izoliramo, vanjo pa lahko damo tudi posebno slasten priboljšek za glodanje. Kot je še svetovala kinologinja, lahko kletko tudi prenesemo v kopalnico, stranišče ali drug prostor brez oken ali pa psu tam pripravimo udobno ležišče. Enako poskrbimo tudi za pse, ki sicer bivajo zunaj.

Na silvestrsko popoldne psa utrudimo z dolgim in aktivnim sprehodom, potem pa poskusimo doma ohraniti vsakdanjo rutino. »Vemo, da psi zelo dobro prepoznavajo naše razpoloženje in čustva ter se nanje odzivajo. Zato je važno, da ves večer in še zlasti ob pokanju vsi ostanemo čim bolj sproščeni, saj bo to tudi na psa delovalo pomirjujoče. Pomagalo mu bo, če bomo med pokanjem z njim v istem prostoru. Če se bo vznemiril, ga nikar ne tolažimo, saj bi lahko s tem njegov strah potrjevali in ga še povečali,« je pojasnila. »Raje se poskusimo z njim poigrati ali pa mu ponudimo posebej slastne priboljške. S tem ga bomo zamotili, mogoče pa bo pokanje celo povezal s temi prijetnostmi in si to zapomnil za v prihodnje.« Nikakor pa na vznemirjenega psa ne vpijmo! Razumeti moramo, da se obnaša drugače, ker mu je neprijetno. Če ga želimo pomiriti z zdravili, se prej nujno posvetujmo z veterinarjem. Za pomiritev so na voljo tudi homeopatski in drugi naravni pripravki pa tudi sintetična oblika feromona (D.A.P.), ki ga izloča doječa psica in pomirja pse.