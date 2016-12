Ali so fotografije popolnima razmesarjenih rok z visečim tkivom in odtrganimi kostmi komaj 14-letnega fanta, ki mu je v domači sobi v rokah eksplodirala petarda, preveč grozljive za objavo, so se danes po javni predstavitvi v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani bržkone spraševali vsi novinarji in njihovi uredniki.

Predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike Uroš Ahčan je imel precej jasen odgovor: »V medijih poročate o hudih telesnih poškodbah, ki so posledica napačne uporabe pirotehničnih sredstev, potem pa se nekako prava slika izgubi. Tole so prave slike. To je realnost, to ni virtualni svet. To mi vidimo v kliničnem centru. Tole je ostanek roke mladega fanta.«

Pomaga lahko le napredek medicine Prvega januarja je 15-letnik zaradi napačne uporabe pirotehnike izgubil levo roko. V ponedeljek pozno popoldne so v ljubljanski klinični center pripeljali 14-letnika s hudimi poškodbami obraza, vida, sluha, obeh rok. »Z žalostjo smo lahko ugotovili, da rekonstrukcija rok ni mogoča. Starši so mi v šoku in pretreseni dovolili, da pokažem slike. Kaj natančno se je zgodilo, ne vem. Kriminalistična preiskava poteka. Dejstvo pa je, da bo fant invalid vse življenje. Ker je mlad in ker medicina napreduje, smo optimistični. Morda mu bomo enkrat uspeli odtrgani roki nadomestiti z ustreznimi, bioničnimi nadomestki,« je še dejal vidno pretreseni Ahčan. Iz celjske policijske uprave so sporočili le, da se je nesreča res zgodila v fantovi sobi, ko staršev ni bilo doma, da pa bodo celovito informacijo posredovali danes. Pirotehnika je po policijski statistiki lani ranila 12 ljudi, od tega sta dva postala trajna invalida, med poškodovanimi pa je bilo deset mladih. »Upad teh poškodb je klavrn podatek, če se postavimo v kožo družine tega 14-letnega fanta,« je ob tem poudaril Uroš Ahčan in dodal, da je stanje poškodovanega mladeniča stabilno, da nad njim bedijo, a da z zdravniškim osebjem sodeluje in se normalno pogovarja. Kako bo s sluhom in vidom, še ne morejo reči, brazgotine po obrazu bodo zagotovo trajno ostale.