Postavite si realne cilje in ne začnite s prehitrim tempom. Navado ukinjajte počasi in postopoma, tako da jo boste tudi za dlje časa obdržali. Vsak posameznik ima razvade v vsakdanjem življenju. Nekatere izmed njih so skoraj neopazne, nekatere pa vam lahko hudo škodujejo. Premislite, kako resnično jih potrebujete in koliko svojega dragocenega življenja trošite zaradi njih.

Kajenje je smrtonosna razvada

Vsakdo se zaveda, kako nevarno je kajenje za organizem. Kajenje je razvada, ki privede do hude odvisnosti od tobaka. Hudo škoduje zdravju človeka in je odgovorno za nastanek srčnih, pljučnih in drugih hujših bolezni. V Evropi je kajenje drugi največji vzrok za smrtnost. Nikotin je krivec za vašo odvisnost od tobaka. Spada namreč med droge, ki povzročijo sprostitev hormona adrenalin. Slednji sprosti glukozo, pride do zvišanja krvnega tlaka in srčnega utripa. Ob pomanjkanju nikotina telo postane vzdraženo in izčrpano ter vodi do želje po ponovni cigareti. Večja želja po njej se poveča predvsem v stresnih situacijah.

Glede na vse sestavine tobaka je kajenje resnično nezdravo za vaše telo. Ko nehate kaditi, potrebujete še dolgo, da svoje telo očistite toksičnih snovi in ga ponovno okrepite. Dokazano je, če prenehate kaditi pred 50. letom starosti, se tveganje za smrtnost zmanjša kar za polovico. Tako boste tudi zmanjšali tveganje za nastanek pljučnega raka in drugih smrtonosnih oblik raka, srčne in možganske kapi ter drugih kroničnih pljučnih bolezni. Pomislite na svoje telo in ga pripravite na novoletno odvajanje od tobaka. Potrebo po nikotinu nadomestite z drugimi novodobnimi pripomočki (nadomestna cigareta, žvečilne tabletke, žvečilke …) in poiščite pomoč, da bo odvajanje potekalo lažje in brez hujših ovir.