Plesen se najprej pokaže kot majhne pike, kasneje pa kot vse večji krožni madeži, ki so pravzaprav posamezne kolonije glivic, ki so zrasle iz ene same spore. Če se pod tapetami ali omarami pojavijo takšni madeži, lahko resno ogrozijo zdravje stanovalcev. Glivice in plesni namreč tvorijo strupene snovi, tako imenovane aflatoksine, ki slabo vplivajo na zdravje, če dospejo v krvni obtok z vdihavanjem sestavnih delov glivičnega sedimenta ali s plesnivo hrano.

Vpliv plesni na naše zdravje Poleg tega lahko glivice uporabljajo človeško tkivo kot vir hrane ter spodbudijo različna obolenja. Če so ogrožene dihalne poti, v večini primerov izzovejo težave z dihanjem, kašelj in celo astmatične napade. V najtežjih primerih lahko pride do poškodbe živčnega sistema in ledvic ter vnetja notranje srčne ovojnice. Oslabijo tudi imunološki sistem, da se organizem ne more več braniti pred škodljivimi snovmi.

Pravilno ogrevanje in prezračevanje Propustna okna, hladni zunanji zidovi ali vlažni koti: za plesen v domu je lahko veliko vzrokov. Toda kako se rešiti škodljivih plesnivih madežev ter jim preprečiti, da se razširijo po stanovanju? Posebnega pomena pri tem sta pravilno ogrevanje in prezračevanje prostorov. Prvi korak v boju s plesnijo je odprava vlage. Rast plesni namreč spodbuja vlažno okolje, ki nastane zaradi napačnega prezračevanja ali napak pri gradnji objekta. Najboljši pokazatelj vlage v domu so zamegljena okna.

Spodbuja jo vlažno in hladno okolje Tudi previsoka vlaga v celi hiši spodbuja širjenje plesni. V tem primeru je nujno omogočiti pravilno kroženje zraka ter prostore večkrat na dan zračiti (na stežaj odprta okna na prepih po pet do deset minut). Prostorov pa ne smete niti preveč ohladiti; notranja temperatura ne sme pasti pod 16 stopinj Celzija, sicer ohlajeno pohištvo ustvarja kondenzacijo in še poslabšuje probleme z vlago. Pravilno ogrevanje in prezračevanje ima dvojno nalogo: preprečuje plesen in obenem zmanjšuje stroške ogrevanja.