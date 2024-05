Finale se je začel z združenim vzklikanjem 1500 navijačev Rogaške in 1000 Gorice »NZS – mafija«, končalo se je s svetlobnimi učinki v čast pokalnega prvaka, kakršnih je bil v Stožicah ob gostovanju deležen le še Cristiano Ronaldo oziroma njegovi soigralci v portugalski reprezentanci. Vmes sta kluba odigrala maratonsko dolg finale s podaljški in kar sedmimi serijami enajstmetrovk, ko je junak drame postal vratar Rogaške Ajdin Mulalić z dvema ustavljenima streloma, osmoljenec pa branilec Gorice Robert Čošić.

Drobne je bil prepričan o zmagi po enajstmetrovkah

»V prvem polčasu smo bili grozni, v drugem boljši. Zmaga po enajstmetrovkah, ki smo jih trenirali, ni naključna, saj smo tako zmagali v polfinalu in finalu, ker imamo dobre izvajalce in odličnega vratarja. Ko smo prišli do kazenskih strelov, sem bil zelo samozavesten, da bomo zmagali,« je razlagal 49-letni trener Rogaške Oskar Drobne, ko so v sobo za novinarske konference v skladu s tradicijo pridrveli njegovi varovanci in ga zalili s pivom, objemali in si čestitali. Za konec pa se je pomočnik trenerja Dominik Beršnjak opravičil za pivsko prho.

»To je privilegij. Najbolj mi je žal teh fantov. Nekaterim se je morda uničila športna pot, morda bodo nekateri igralci in trenerji končali kariero. Ponosen sem na delo v zadnjih dveh letih in pol. Dosegli smo vrh. Vem, da bi se ta zgodba lahko nadaljevala, a v ponedeljek gremo vsak svojo pot. Evropa je bila kot na dlani, tudi finance so bile zelo dobre, igralci pa prodani. Od tega ne bo nič, kar je velika škoda. V načrtu sta bili postavitev žarometov in gradnja treh pomožnih igrišč. Vsi smo menili, da se bo našla rešitev. Adijo, slovenski nogomet za Rogaško,« je dodal Drobne, ki je tudi ostal brez službe, potem ko je bil z ekipo osmi v prvenstvu, spomladi celo četrti, edini igralec v ekipi, ki je že imel izkušnje iz finala pokala, pa Pirtovšek z Nafto v covidnem letu 2000. Ker Rogaška ni prejela licence, je njena realnost verjetno četrta liga, kar pomeni, da bodo vsi igralci, za katere je veliko zanimanje, prosti brez odškodnin. Drobne je namignil, da bo Rogaška, ki spada pod MNZ Celje, eno leto brez članske ekipe, saj bo težko najti 20 amaterjev, da bi igrali v četrti ligi.

V Evropo tudi Bravo

Razočaranje v taboru Gorice, ki je bila v drugi ligi četrta, je bilo veliko. Vodstvo kluba je čestitalo igralcem za predstavo, saj so se borili kot levi. »Kapo dol Rogaški za zmago v položaju, v kakršnem je bila. Malo sem razočaran, ker smo bili blizu pokalu, a vseeno daleč. V prvem polčasu smo bili malo boljši, v drugem smo trpeli, a smo zasluženo prišli do enajstmetrovk,« je bil jedrnat pomočnik trenerja Gorice Sašo Ranić. Tudi pri Gorici je pestro, saj je komaj dva tedna nov trener Srb Nenad Stojaković, ki je izbira vlagatelja v klub Lazarja Pavlovića iz Francije in športnega direktorja Gorana Ljubinkovića. Po finalu pokala je znano, da bo Celje igralo v kvalifikacijah za ligo prvakov, Maribor za ligo Evropa (ima zagotovljene najmanj štiri tekme), ljubljanska kluba Olimpija in Bravo pa za konferenčno ligo.