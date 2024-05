Poslanci Svobode od biričev do dobrotnikov

V poslanski skupini Svobode se bodo iz biričev čez noč preobrazili v dobrotnike. Konec leta 2022 so bili ob sprejemanju novele zakona o dohodnini gluhi za številna opozorila, da bo obdavčitev subvencij za kmetovanje na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami (plačila OMD) za kmete pogubna. Zdaj so kot “odločni zagovorniki hribovskih in gorskih kmetij” napovedali soglasno podporo še eni spremembi dohodninskega zakona, s katero naj bi OMD spet izvzeli iz obdavčitve.