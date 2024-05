Nimam dokaznih podatkov o ozadju odnosa do investicij s strani vlade, neplodne obljube pa tudi nekaj povedo. Iz medijev lahko izvemo za politično izjavo, da občina ni bila dober gospodar in tudi država ne bi bila, zato se proučevanje, kako naj vlada pristopi k temu izzivu, nadaljuje že od njenega nastopa pred dvema letoma.

Ni mi jasno, na kaj taka izjava cilja, toda projekti v svetu, kjer je država partner v javno-zasebnem partnerstvu, ne bi bili podprti z evropskimi razvojnimi sredstvi, če to ne bi delovalo. Seveda pa nekateri strokovnjaki opozarjajo, da v državah, kjer je sistemsko pranje investicijskega denarja (aneksi, izčrpavanja) potom »zaupnih slamnatih partnerjev«, stvari ne delujejo, čeprav je rešitev s strani neke vlade-»države« nenavadno »rokohitrska«.

Verjamem, da se v Sloveniji, ki je v vrhu dobre gospodarnosti in prehiteva članice EU skoraj navpično, to ne more zgoditi, pa bi bilo vseeno dobro, da se razpiše mednarodna ponudba za novo žičnico in spremljajoče turistične objekte, brez izgubljanja časa za »sistemsko« partnerstvo s strani teh ali katerih koli »novih obrazov« pri koritu. V kolikor pa se pokaže kasneje realna možnost javno-zasebnega partnerstva z vstopom države v projekt, toliko bolje, samo iz obljub pa še ni zrasla niti kakšna skrita travica.

Miran Mihelič, Bovec