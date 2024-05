Po njihovem mnenju bo igralčeva lutka v ulici Baker pritegnila pozornost javnosti, saj sovpada z izidom njegove najnovejše filmske uspešnice Dune: Peščeni planet, s čimer bo utrdil status enega najbolj iskanih talentov v Hollywoodu.

Hladni in karizmatični Timothée Chalamet (na sliki) je dejansko postal vodilni mož nove generacije. S svojo odprtostjo, ranljivostjo in natančnim pristopom k izbiranju vlog, intervjujev in modnimi izbirami izziva stereotipe o tem, kaj pomeni biti ljubljenec Hollywooda.