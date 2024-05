Agencije RS za okolje za danes napoveduje temperature od 18 do 22, na Primorskem ob šibki burji do 25 stopinj Celzija. Predvsem popoldan bo večja možnost za nastajanje neviht. Ponoči se bo postopno zjasnilo, do jutra bo ponekod po nižinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo dokaj sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. V zahodni Sloveniji bo možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bodo krajevne padavine od zahoda postopno razširile nad večji del države. Vmes bodo tudi nevihte. V sredo bo sprva precej oblačno, rahel dež bo povsod ponehal. Čez dan se bo jasnilo.

Vremenska slika: Nad severnim Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka in tudi pri nas povzroča nestanovitno vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas povečini sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, tudi posameznimi nevihtami. V ponedeljek bo deloma sončno, v hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki nekoliko slabšega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju. Zvečer bo vremenska obremenitev začela slabeti. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.