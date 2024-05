V Rusiji zaradi korupcije prijeli še enega generala

V Rusiji so v sredo zaradi korupcije pridržali še enega generala. Vojaško sodišče je Vadimu Šamarinu, vodji oddelka za komunikacije ruskih oboroženih sil, odredilo dvomesečni pripor. Izkušenega poveljnika sumijo obsežnega prejemanja podkupnin, za kar mu grozi do 15 let zapora. S podobnimi očitki se spopadata še dva nedavno pridržana generala.