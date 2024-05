Podpredsednik komisije bo Rado Gladek iz SDS, DZ pa je potrdil tudi preostale člane. Po predlogu, ki ga je pred tednom dni potrdila MVK, nato pa še DZ, bo imela preiskovalna komisija poleg predsednika in podpredsednika še 14 članov in 14 namestnikov, ki se imenujejo iz vrst poslancev. Svoboda bo imela sedem članov in prav toliko namestnikov, SDS pet, NSi in SD po enega, Levica pa v komisiji ne bo sodelovala.