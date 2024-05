Predlog za razpis referenduma so vložili poslanci Svobode, SDS, NSi, SD in poslanca manjšin. Svoj podpis sta umaknila poslanec Svobode Miroslav Gregorič in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, proti so bili tudi poslanci Levice. DZ je s 70 glasovi za in osmimi proti sprejel tudi resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji.