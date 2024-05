Tanja Bohl je prejela 11 glasov, Pirnat 13 in Vindiš sedem glasov. Ker je v prvem glasovanju le en kandidat prejel večino glasov poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, so opravili še drugi krog, v katerem so poslanci izbirali med Tanjo Bohl in Rajkom Pirnatom. Ker nobeden ni dobil večine glasov poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, nista izvoljena za člana Sodnega člana. Ker pri obeh glasovanjih niso bili izbrani trije člani Sodnega sveta, bodo kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur ponovili.