V petek bo večinoma sončno, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 19 do 23, v vzhodnih krajih do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Nekoliko topleje bo. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, krajevne padavine bodo znova pogostejše.

Vremenska slika: Nad severnim delom srednje Evrope je ciklonsko območje. V višinah se nad nami zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak, ki povzroča nestabilno vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v krajih južno od nas počasi začelo jasniti. Plohe in nevihte bodo počasi ponehale. V petek bo severno in zahodno od nas spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami, več jasnine bo na jugu.