Na štajerski avtocesti so odstranili posledice nesreče med priključkoma Blagovica in Trojane pred predorom Podmilj proti Mariboru.

Še vedno je daljši zastoj na avtocesti in na vzporedni regionalni cesti.

❗️Zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru zaradi gorečega vozila.

‼️‼️🔥🔥‼️‼️ Požar vozila je zaprl ŠTAJERSKO AVTOCESTO med Blagovico in Trojanami‼️ USTVARITE REŠEVALNI PAS IN OMOGOČITE ČIMHITREJŠO INTERVENCIJO 🚒 in odpravo posledic