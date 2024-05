»Imamo res veliko prednost v skupni razvrstitvi. V tem zadnjem tednu se bomo trudili, da ne bomo porabili preveč moči, upoštevajoč, da bom dirkal na dirki po Franciji, še vedno pa bomo spoštovali Giro,« je v sproščenem pogovoru z novinarji v video konferenci, ki jo je pripravila njegova ekipa UAE Team Emirates, dejal v rožnato majico oblečeni pričakovani novi kralj Gira.

Slovenec je z veliko premočjo v 15 etapah kolesarske dirke po Italiji močno dvignil tudi pričakovanja na Touru. Pred prvim zasledovalcem, Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers), ima kar šest minut in 41 sekund prednosti ter v svojih rokah popoln nadzor nad rožnato majico.

Po nedeljski zmagi na 15., kraljevski etapi si je Slovenec zagotovil prednost, ki je na tej točki dirke ni bilo, odkar je imel »kanibal« Eddy Merckx prevlado na rožnati pentlji leta 1973. Ta mu daje dodatno motivacijo, s katero se bo podal v tretji teden Gira. Na tej poti obljublja tudi šov, v katerem pričakuje, da bodo posebno mesto dobili tudi navijači.

Kar nekaj Slovencev je stiskalo pesti in navijalo za »Pogija« na nedeljski etapi s ciljem nad Livignom. »Na zadnjem vzponu, kjer je bilo res strmo, sta dva navijača tekla ob meni in za trenutek sem mislil, da me bosta prehitela do cilja,« je vzdušje opisal 25-letnik s Klanca.

»To, res da dodatno energijo. Vsi navijači, vse, še posebej slovenske zastave, vpitje, ki ti gre skozi ušesa. Čez celoten Giro je bilo neverjetno poslušati ob progi vse navijače, ki vpijejo moje ime, lahko rečem samo noro,« je bil zelo sproščen Pogačar, ki ga je po medijskih obveznosti čakala masaža.

»Danes bi lahko pobirali vstopnice za prosti dan, res se je zbrala velika skupina ljudi tukaj v Livignu. Vsi bi se radi fotografirali, imeli avtogram, smo pa vseeno uživali v lahkotnejšem kolesarjenju,« je prosti dan opisal Pogačar.

»Res je užitek gledati toliko slovenskih zastav na italijanskem Giru, kar skočijo ven iz publike,« je dejal. Pogačar seveda pričakuje, da bo še več slovenskih navijačev na predzadnji etapi, ki se konča v Bassano del Grappi. »Upam, da se nas čim več nabere, da naredimo spet en šov,« je dodal.

Po dominantni predstavi se v medijskih krogih vrstijo primerjave Pogačarja z nekaterimi športnimi zvezdniki, med drugim z argentinskim nogometnim zvezdnikom Lionelom Messijem. »Zagotovo bi bila nekaterim mojim portugalskim sotekmovalcem ljubša primerjava z Ronaldom. Sam se ne bi primerjal ne z Messijem ne z Ronaldom, ni variante, to je čisto drug svet,« je v zvezi s tem dejal slovenski as.

Je pa vesel, da je njegova forma res odlična. »Dva tedna je bilo kar napeto in sem zvozil kar vsak dan z dobrimi nogami, upam, da še ta teden zdržijo noge tako, kot so do zdaj. Da se lahko potem dobro spočijem za Tour, da bom imel približno isti občutek julija, če ne še boljšega.«

Pogačar spremlja, kaj počne konkurenca, s katero se bo meril na Touru, v tej sta zanesljivo v ospredju Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel.

Vendar pa vso pozornost v ekipi trenutno usmerjajo predvsem nase. »Gremo to pot, ki smo jo zastavili do Toura z nespremenjenimi pripravami in programom. Vem, da bodo vsi na Touru na najvišji ravni, tudi Jonas mislim, da bo v odlični formi, da se bo pripravil in da se sestavlja.«

»Na Touru bo neka druga raven dirkanja s Primožem (Rogličem), Remcom in Jonasom. Če bo vse šlo tako, kot mora iti, bo to eden večjih Tourov,« napoveduje Pogačar.