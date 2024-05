Več kot petnajst let so v Jernejevem kanalu razpadali zapuščeni čolni in plovila, preden so jih pred petimi leti v le enem dnevu odstranili. Zdaj so jih začeli prodajati. Po simbolični ceni. Izhodiščna cena za posamezno plovilo – prodajajo jih 27 - namreč znaša en evro.

Javno podjetje Okolje Piran je na svoji spletni strani objavilo poziv za javno zbiranje ponudb. »Plovila niso registrirana, nimajo identifikacijskih oznak, lastniki pa niso znani in jih v zadnjih dveh letih, kljub večkratnim pozivom, niso prevzeli,« navajajo.

Jadrnice in manjši čolni

27 plovil različnih velikosti in materialov se nahaja na Zbirnem centru Dragonja, kjer si jih potencialni kupci lahko tudi ogledajo, a se morajo prej najaviti na telefonsko številko 031/229-424. Med plovili so tako jadrnice kot manjši čolni, prodajajo pa se po načelu »videno-kupljeno« brez možnosti kasnejših reklamacij, še sporočajo iz podjetja.

Zainteresirani kupci imajo čas za oddajo ponudb v zaprtih kuvertah vse do 30. maja do 12. ure. Naslov za oddajo je Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, pripišejo pa naj »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP PLOVILA«. V ponudbi morajo navesti ponudbeno ceno, zaporedno številko plovila, ki bi ga radi kupili, polni naziv in naslov pošiljatelja. »Če bo več ponudnikov ponudilo enako ceno za posamezno plovilo, bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja o ceni. Vse stroške v zvezi s prodajo in odvoza plovila krije kupec,« so zaključili.