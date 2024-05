V triptihu ista zasedba igralcev pripoveduje tri ločene zgodbe. Njegove občasno odbijajoče prizore uravnovesi črni humor, zlasti Willem Dafoe kot srhljivi guru.

"Meni se je zdelo smešno in Emmi se je zdelo smešno, vendar nismo vedeli, ali bo smešno tudi gledalcem," je pred premiero povedal Lanthimos.

Britanski Guardian je film v prvih kritikah označil za "grozljiv, absurdističen triptih", pri Variety pa so ga označili za "neumno izmišljotino, ki bo zmešala in navdušila".

Kot je še povedal Lanthimos, njegovo sodelovanje z Emmo Stone s tem, ko si vse bolj zaupata, postaja bolj drzno in pogumno. Dvojica je namreč že sodelovala pri feminističnem remakeu Frankensteina Nesrečna bitja, ki je igralki prinesel oskarja.

Film je bil po poročanju AFP zadnja vroča točka festivala po tem, ko se je Coppola na festival, na katerem je že prejel dve zlati palmi, vrnil s svojim divje eksperimentalnim Megalopolisom in razdvojil občinstvo. Na projekciji za novinarje je bil deležen tako posmehljivih žvižgov kot navdušenega aplavza.

Razdelil je tudi kritiko. Portal Deadline je denimo pohvalil "pravo sodobno mojstrovino tiste vrste, ki sproži ogorčenje s svojo čisto drznostjo", medtem ko so ga pri Guardianu označili za "napihnjen, dolgočasen in neverjetno plitek".

Megalopolis je 85-letni režiser, ki je na festivalu po pisanju agencije doživel sprejem, kot se spodobi za starega mojstra, postavil v Novi Rim, vzporedno in propadajočo različico sodobnega New Yorka, polnega bakanalijskih zabav, razpadajočih starodavnih kipov in z Madison Square Gardnom, ki gosti dirke s kočijami in grško-rimske rokoborbe. Pri tem se je navezal na citate od antičnih klasikov do razsvetljenskih filozofov in sodobnih romanopiscev.

Za zlato palmo se letos poteguje 22 filmov, ki jih ocenjuje žirija pod vodstvom režiserke Grete Gerwig. Dobitnika in ostale nagrajence bodo razglasili prihodnjo soboto.