V sporočilu za javnost, ki so ga objavili na Facebooku, so zapisali, da so v skladu s prakso preteklih let prošnjo za izdajo soglasja na zavod naslovili aprila. »Na skupnem koordinacijskem sestanku so nam pojasnili, da smo vlogo v zdajšnji obliki, ki je po pretekli praksi ni bilo treba vlagati, oddali dan prepozno. Hkrati so nam, kljub vloženemu trudu preteklih in trenutne organizacijske ekipe Majskih iger v organizacijo dogodka s čim manjšim vplivom na naravo, namignili, da bodo letošnji postopek soglasja razpotegnili in na koncu zavrnili,« so zapisali.

Po besedah organizatorjev se je to tudi zgodilo, saj so postopek razpotegnili z zahtevami po dopolnitvi vloge, »v katerih smo morali navesti podatke na podlagi poročil, ki jih sami nismo nikdar prejeli ali bili o njih seznanjeni«.

Do petka pozitivne ali negativne odločbe niso prejeli. »Prejeli smo zgolj birokratski odgovor, da nam bodo odločitev o soglasju podali v zakonsko določenem roku, s katerim so zgolj potrdili njihove navedbe, da bodo postopek razvlekli in, da se nam v letošnjem letu s pridobitvijo soglasja ni treba truditi, ker ga ne bo,« so zapisali v sporočilu.

Zavod nalagal ve težje izvedljive zahteve

Dodali so, da jim je zavod v zadnjih letih nalagal vedno večje in težje izvedljive zahteve za pridobitev soglasja. Med razlogi pa je zavod navedel motenje nočnega miru živalim, težave z nočno osvetlitvijo in uničenje zelenice.

V Študentskem svetu stanovalcev trdijo, da so za vse težave iskali rešitve, med drugim so zmanjšali glasnost zvočnikov, prilagodili postavitev objektov, ročno prenašali tehnični in gostinski inventar izven utrjenih poti ter takoj sanirali posledice prireditve. »V lanskem letu smo na lastne stroške v celoti obnovili že prej načeto zelenico prireditvenega prostora,« so še našteli v sporočilu in dodali, da so dan po dogodku organizirali tudi čistilno akcijo Rožnika in Tivolija.

Zavod za varstvo narave je sicer v začetku marca zaradi škodljivih vplivov na naravne vrednote krajinskega parka zavrnil tudi izdajo soglasja za izvedbo koncerta glasbenika Magnifica v Tivoliju. Medtem pa so na Rožniku pred in na 1. maj potekale prireditve ob prazniku dela. V Tivoliju so napovedane tudi nekatere druge prireditve, med njimi dm tek za ženske.