Po navedbah notranjega ministrstva v Posarju na zahodu Nemčije so poplave prizadele veliko območje, najhuje pa je na jugovzhodu zvezne dežele. Zaradi naraslih rek so morali evakuirati ljudi v prestolnici Saarbrücken in drugih krajih. Namestili so jih v šolah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za zdaj ne poročajo o smrtnih žrtvah, se je pa en človek med evakuacijo poškodoval.

Nemški kancler Olaf Scholz je zaradi ujme odpovedal za danes predvideni predvolilni nastop v Posarju. Namesto tega bo skupaj s predsednico vlade Posarja Anke Rehlinger obiskal najhuje prizadeta območja, da bi se seznanil z razmerami na terenu.

Policija je sporočila, da so se razmere davi nekoliko umirile. Po navedbah predstavnika operativnega centra so vodostaji reke Saar in drugih vodotokov že dosegli vrhunec ali so začeli upadati. Reševalci so sicer še vedno na terenu. Obseg škode še ocenjujejo.

Po podatkih nemškega urada za varstvo okolja in varnost pri delu so območje prizadele poplave, kakršne se zgodijo na 20 do 50 let. Nemška vremenska služba (DWD) je v manj kot 24 urah izmerila več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, kar je več kot v celotnem aprilu.

Zaradi poplav so danes še vedno zaprte številne ceste v Posarju, moten je tudi železniški promet.

Izpraznili kampa

V Belgiji o poplavah poročajo iz pokrajine Liege na vzhodu države. Oblasti so prejele več kot 500 prošenj za pomoč in na prizadeta območja napotile 150 gasilcev, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal guverner Herve Jamar.

Kot je pojasnil, so reševalne službe pomagale predvsem pri črpanju vode iz poplavljenih stavb. O smrtnih žrtvah ali poškodovanih za zdaj ne poročajo.

Na drugi strani meje, v nizozemski pokrajini Limburg, so zgodaj davi evakuirali dva kampa, ki ju je ogrožala narasla voda, so sporočili uradniki.

Na območju reke Moselle na severovzhodu Francije so medtem razglasili nevarnost poplav, saj so po obilnem deževju narasli vodostaji rek.