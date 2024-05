»Šla sem na večerjo k Jovani in Željku. Saj ju poznate, zelo rada govorita, in ko je beseda nanesla na tiste nesrečne fotografije, ki so se znašle tudi na naslovnicah revij, sta mi namenila zanimiv, a izjemno lep kompliment. Rekla sta, da je 'ona' tako lepa – ona je seveda 'tisti' intimni predel –, da ne bi nič rekla, če bi bila grda, ampak je tako lepa. Željko je celo dodal, da mu vsi prijatelji govorijo, kako je lepa, in tudi Jovana je dodala, da je lepa. Če nič drugega, je bila torej vsaj moja intima lepa,« je govorila Jelena Karleuša, s čimer je seveda poskrbela za pravo eksplozijo različnih komentarjev na družbenih omrežjih. Nekateri so tako vse skupaj označili kar za najboljšo minuto v zgodovini televizije, drugi so se pridušali, da take bizarnosti tudi od Karleuševe ne bi pričakovali, tretji so pisali, da je česa takega zmožna samo ona. V vsakem primeru pa je spet poskrbela, da se o njej veliko govori.