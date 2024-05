Sanchez bo v sredo oznanil datum španskega priznanja Palestine

Španski premier Pedro Sanchez je napovedal, da bo v sredo sporočil datum, ko bo Španija priznala Palestino. To pomeni, da Madrid Palestine ne bo priznal 21. maja, kot se je sprva napovedovalo. Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazili pripravljenost priznati Palestino, »ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne«. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je nato prejšnji teden izjavil, da bo Španija Palestino skupaj z Irsko priznala 21. maja.