»Skupno je v četrtek in petek po Sloveniji povečini padlo od 20 do 60 mm, v jugozahodni Sloveniji pa ponekod tudi več kot 100 mm,« so na Agenciji RS za okolje danes zapisali v objevi na omrežju X. Največ dežja je padlo na Sviščakih 151,2 mm. Brez ploh ni šlo niti danes. Pozno popoldne in zvečer se bo delno razjasnilo, le na severu bo ostalo bolj oblačno. Ponoči bo v severni polovici države spremenljivo oblačno, možna bo še kakšna ploha. Drugod bo delno jasno, ponekod bo nastala kratkotrajna jutranja megla.

V nedeljo bo povečini sončno in topleje. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki bodo bolj verjetne v hribovitih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek ter v ponedeljek čez dan bo pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo še možne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se zadržuje ciklonsko območje s fronto. Od severozahoda bo nad naše kraje v višinah dotekal nekoliko bolj suh in še razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih južno povečini sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, možna bo še kakšna ploha, v Alpah nevihta. V nedeljo zjutraj bo v krajih severno od nas spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto. Drugod bo sprva dokaj sončno, popoldne pa se bodo tudi v krajih zahodno od nas začele pojavljati plohe in nevihte.

Od srede bo topleje

Po daljšem obdobju nestanovitnega vremena s pogostimi plohami, nevihtami in nalivi, od sredine naslednjega tedna pa do sobote kaže na povečini sončno in vsak dan toplejše vreme. Popoldanske temperature se bodo gibale med 25 in 30 °C. »Verjetnost za popoldanske nevihte bo zmerna, po zadnjih izračunih bo najnižja prihodnji petek in soboto,« so še zapisali na Arso.