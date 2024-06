Kazen je letalskim družbam naložil španski regulator, ki se je odzval na pritožbo tamkajšnjih organizacij za varstvo potrošnikov, OCU in Facua. Raziskava nepoštenih praks se je začela potem, ko je več nizkocenovnih letalskih prevoznikov zaostrilo svoja pravila glede ročne prtljage. Po navedbah regulatorja so s tem kršili špansko zakonodajo, saj so se storitve, ki so bile tradicionalno vključene v ceno letalske vozovnice, začele zaračunavati ločeno. Poleg tega so pravice potrošnikov kršili tudi z zaračunavanjem doplačil za izbiro sedežev in za tiskanje vozovnic ter hkrati s prepovedjo plačila z gotovino na okencih za prijavo in pri nakupih na letalu.

Kot so izrečeni kazni navedli na spletni strani organizacije Facua, je kazen za letalske prevoznike odgovor na njihova prizadevanja, da ne bi prihajalo do spornih in nepoštenih praks.

Po poročanju nekaterih španskih medijev je skupna višina izrečenih kazni več kot 150 milijonov evrov. Najvišja kazen je doletela Ryanair, ki je novembra 2018 prvi začel zaračunavati ročno prtljago. Drugo najvišjo kazen je dobil Vueling, sledita pa EasyJet in Volotea.

Medtem ko nekateri izrečeno kazen pozdravljajo, pa so do nje kritični v španskem združenju letalskih prevoznikov ALA. Po njihovem mnenju je regulator kršil pravila o enotnem trgu EU in pravico letalskih družb, da same oblikujejo cene.