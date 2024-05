Med 14. in 18. uro se bodo posvojitelji s svojimi kužki lahko družili z inštruktorji iz Kinološkega društva Ljubljana, ki bodo omogočili, da bodo psi in lastniki spoznali različne discipline – agility, reševanje in obramba, ter odgovarjali na vprašanja. Zavetišče bo pripravilo tudi bolšji sejem, saj se jim je, kot so zapisali, v zavetišču nabralo kar nekaj stvari, ki jih ne potrebujejo v tolikšnih količinah, na primer pasje oblekice, posodice in tako dalje, in vam jih bomo ponudili v zamenjavo za prostovoljni prispevek.«