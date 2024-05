»Smo v procesu usklajevanja z drugimi državami,« je na vprašanje, ali bo Španija Palestino priznala 21. maja, v pogovoru za zasebno televizijo La Sexta povedal predsednik španske vlade iz vrst socialistov.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazil pripravljenost priznati Palestino, »ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne«.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je nato prejšnji teden izjavil, da bo Španija Palestino skupaj z Irsko priznala 21. maja. Kot je dejal, mu je to zaupal španski zunanji minister Jose Manuel Albares. V Madridu sicer tega datuma niso uradno potrdili.

Podpredsednik irske vlade Micheal Martin je v sredo dejal, da bo Dublin Palestino priznal do konca meseca, a da točen datum še ni določen oz. se lahko spremeni. Pri tem je prav tako omenil usklajevanje z drugimi državami.

Slovenska vlada je prejšnji teden začela postopek priznanja, ki ga želi zaključiti do 13. junija. Premier Robert Golob je dopustil možnost, da bi postopek zaključili hitreje.