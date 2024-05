#intervju Viljem Leban, ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice: Starejše generacije smo iz analognega sveta

Viljem Leban, ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), je v knjižnicah že vse življenje, najprej kot zavzet uporabnik, nato pa kot njihov vodja in celo graditelj. V prvi službi v tolminski knjižnici je poskrbel za njeno fizično pa tudi konceptualno prenovo, saj je med drugim postala prostor srečevanj in druženja, tudi mladih. Ob prihodu v kranjsko knjižnico jo je bilo treba zgraditi na novo.