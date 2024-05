Pozitivna utopija ali distopija

Simbolni in nekoč optimistični prazniki upora, odpora in dela so lahko povod za razmišljanje o optimistični, vključujoči, enakopravni, pravični, okolju, naravi in ljudem prijazni utopiji, ki bi bila privlačnejše nasprotje in boljša alternativa pohlepnemu, izključujočemu in pogosto brezupnemu svetu, v katerem živimo. Verjamem, da lahko podobno razmišljujoči takšno utopijo uresničimo, če se odločimo, da bomo zaživeli nekoliko drugače in bolj vzdržno, po mojem mnenju bolj kakovostno in polno, ter se odrečemo manjšemu delu navideznega udobja globalnega potrošništva.