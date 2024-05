Obnovljivi viri energije: Trajnost je draga, četudi je sonce zastonj

Ogromen, svetilniku podoben stolp se je dvigal sredi zelenih andaluzijskih polj in s svetlobnimi snopi povezoval na tisoče ogledal, ki ga obdajajo v koncentričnih krogih. Dan se je bližal poldnevu in sonce je bilo že visoko, a slepeča bela svetloba tega kopenskega svetilnika je kljub temu na svetlo modrem obzorju risala bleščeče snope svetlobe. Svetilnik je žarel kot tisoč sonc, združenih v eno – in to je pravzaprav tudi bil; ogledala, ki so ga obkrožala, so z vseh strani lovila in odbijala sončne žarke v njegov vrh, kjer se je združila vsa njihova energija.